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【有片：睇樓手冊】愛海頌高層享都會維港景

深水埗近年重建步伐加快，長實（1113）及市建局合作的愛海頌，自2019年10月推售以來，迄今累沽逾840伙，套現總額高達83億元，發展商近日以現樓形式推售餘貨，早前開放現樓示範單位。單位以擁有西南九龍、維港美景作為亮點，項目亦鄰近深水埗及南昌兩個港鐵站，交通配套完善。

明報記者 陳寶恩

攝影 賴俊傑

是次介紹的兩個現樓示範單位，包括3座16樓B室，實用面積786方呎，屬3房套房連儲物室間隔，附連裝修；單位入門後，右邊為客廁連浴缸；旁為儲物室，方便戶主擺放雜物。單位設傳統梗廚，附長形料理枱面，用上灰色及米白色廚櫃面板，有雙鋅盆、焗爐、煮食爐及雪櫃等配套。

客飯廳呈長形格局，佈置以灰白色調為主，感覺時尚簡約。飯廳放置4人雲石飯枱，配灰色座椅。客廳放置白色梳化，以及圓形金屬茶几，下面鋪上灰色地氈，牆上亦有壁畫作裝飾，令一室感覺溫馨。

3房單位設梗廚 配備齊全

單位廳區、寢區涇渭分明，沿一道約4米長走廊可通往3間睡房。主人套房與客廳座向相同，外望通州街公園至南昌站一帶，亦可遠眺部分維港海景；房內放置雙人牀，靠窗位置設高身衣櫃，以及小茶几及座椅，走動空間充裕。另外兩間睡房則以深水埗一帶市景及街景為主。

主人房與客廳同座向 可眺海景

發展商亦開放第5座39樓A室，屬交樓標準示範單位，實用面積771方呎，採3房1套連儲物房間隔。單位位處「鳳凰樓層」（頂層對落一層），入門左方為傳統梗廚。客飯廳長逾6米、闊約3米，空間感十足；廳區採長形佈局，外連露台，方便住戶擺放家俬。

廳區及主人房同向西南，均可飽覽開揚市景及海景。另兩間睡房則望深水埗、港鐵南昌站一帶樓景。3間睡房開則方正，主人套房設雙邊窗戶，有助房間對流通風。可留意的是，單位內兩個浴室均設有浴缸，但沒有通風窗。

會所設施多 包括兒童主題區

住客會所方面，愛海頌會所命名為Club Sonatina，分為三大區域，總共提供約40項設施；男士會所設巨型電視機結合VR裝置，亦提供飛鏢投射、健身單車等設施；女士會所設藝術室，住戶可繪畫作樂。會所另有兒童主題區，包括以童話森林及太空飛船為主題的設施，附有攀架滑梯等。室外設施方面，會所泳池設有小型瀑布，另有菜園果園，讓住戶感受田園樂趣。

 

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