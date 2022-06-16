明報記者 甘潔瑩

本報曾向新世界方面查詢，該集團會否就公眾意見提出修訂，惟截稿前未獲回覆。據城規會文件顯示，94%反對上述改劃申請，主要是認為該地帶原作藝術品儲存及公共休憩空間，將為社區帶來裨益，惟將土地改劃為住宅，與該土地用途不符，亦與元朗南整體建議發展大綱是否符合成疑。另該項目一帶的私人屋苑溱柏及原築，由於附近缺乏公眾休憩空間，最近要前往元朗體育場及元朗屋公園，而據該土地的原意，將土地建構為大型且擁有多種設施的公共休憩空間，配合藝術品展覽室，能配合該區域的發展規劃，將土地改劃住宅單位，將擠壓原本可用於公共休憩的空間。

申建1幢不多於25層高住宅涉312伙

另有區內居民提到，擬議的發展地點鄰近元朗公路，該路段的車流量大，噪音問題嚴重，低層雖有路邊短隔音板，但30米以上高度的噪音比低層戶更大，影響居民休息。同時，擬議發展地點位於欖喜路，是單程路，改劃將嚴重影響交通情况。

資料顯示，新世界透過非牟利房社企「新世界建好生活」發展上述私人資助房屋，地點位於元朗第十三區欖喜路丈量約份第120約多個地段和毗連政府土地，毗鄰為同系新世界的大型私宅項目溱柏，地盤面積7.86萬方呎，申請改劃為「其他指定用途」註明「私人資助房屋和藝術品儲存及公共休憩空間」地帶。

東面保留作藝術品儲存公眾休憩地

新世界擬以地積比率不多於5倍作住宅發展，擬建1幢不多於25層高的住宅大廈，提供312伙、平均面積約486方呎的住宅單位，涉約15.15萬方呎。另建1幢不多於3層高的非住用物業，涉約6.42萬方呎，即整個發展項目總樓面約21.58萬方呎。按計劃以市價五折至六折發售，讓25至45歲及家庭優先申請，而項目東面土地則保留為藝術品儲存及公眾休憩用地。

據發展商遞交的物業圖則顯示，項目1層13伙，設有3部升降機，單位設1房、2房及3房間隔，以2房佔逾七成最多，單位間隔四正。新世界表示，經過詳細研究後，將部分原規劃作藝術品儲存的用地，撥作私人資助房屋發展，此可善用土地資源，亦可配合政府近年致力減低市民首次置業經濟負擔的工作，以及滿足市民置業的需要。