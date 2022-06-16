美國聯儲局加息，市民最關注是買樓貸款利息支出，假設貸款額500萬元、還款期為30年，現時每月供款為約18,182元，如果未來HIBOR持續飆升至實際按息觸及封頂位2.5厘，每月供款將為19,756元，較現時高出1,574元或約8.65%。

莊錦輝續指，雖然目前港美息差進一步加快拉闊，本港銀行體系結餘亦已跌穿3,000億元，但資金相對上一次加息周期仍然充裕，同時反映銀行平均利息支出的香港綜合利率（Hong Kong Composite Interest Rate）仍處歷史上偏低水平，回望2019年當綜合利率飆升至3厘以上，銀行才調高最優惠利率（P）0.125厘，其後綜合利率回落，P亦同步向下，近年該利率徘徊於1厘以下，說明銀行資金成本未有上漲壓力，相信短期內加息壓力輕微。

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