美國聯儲局凌晨宣布今年第4次議息結果，宣布上調聯邦基金利率0.75厘。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，美國聯儲局一如預期加息0.75厘，本港一個月銀行同業拆息（HIBOR）最新升至0.58厘，連升八日，為2020年6月以來最高，令H按實際按息升至1.88厘，預料美國繼續急速加息應對通脹，本港H按實際按息有機會於年底觸及2.5厘封頂水平。
美國聯儲局加息，市民最關注是買樓貸款利息支出，假設貸款額500萬元、還款期為30年，現時每月供款為約18,182元，如果未來HIBOR持續飆升至實際按息觸及封頂位2.5厘，每月供款將為19,756元，較現時高出1,574元或約8.65%。
莊錦輝續指，雖然目前港美息差進一步加快拉闊，本港銀行體系結餘亦已跌穿3,000億元，但資金相對上一次加息周期仍然充裕，同時反映銀行平均利息支出的香港綜合利率（Hong Kong Composite Interest Rate）仍處歷史上偏低水平，回望2019年當綜合利率飆升至3厘以上，銀行才調高最優惠利率（P）0.125厘，其後綜合利率回落，P亦同步向下，近年該利率徘徊於1厘以下，說明銀行資金成本未有上漲壓力，相信短期內加息壓力輕微。
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