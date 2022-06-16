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侯王道近半世紀失修舊樓突上樓書 下周開賣420萬起

市建局宣布重建九龍城衙前圍道及賈炳達道，意味九龍城變天在即之際，區內一手舊樓趁機推售。九龍城侯王道24至26號項目，突然上載樓書、價單及公佈銷售安排；項目由已故許麗梅的遺產承辦人胡督祿及李許潤蘭持有，樓高6層，提供6伙3房單位，實用面積375及424方呎。項目早於1973年6月25日批出入伙紙，即是樓齡高達49年。

另外，項目亦開價，價單定價420萬至550萬元，實呎11,200至12,972元，不設折扣，成交期為60天；其中售價、呎價最低是4樓C室，實用面積375方呎，訂價420萬元，呎價11,200元。上述6伙將於下周四（23日）於上環一洲大廈4樓，以先到先得形式發售。

值得留意是，根據樓書有關資料一欄，建築事務監督已於今年4月26日頒令，宣布侯王道24及至26號（項目）建築物構成危險、並命令物業擁有人須就樓宇外牆進行以下工程，包括樓宇的鋼筋混凝土結構中間清除鬆脱、破裂及其他欠妥之處的混凝土；亦要清理現有外露鋼筋的鬆脱鐵銹及雜質，加裝鋼筋並固定其位置等。而工程須最遲於今年7月25日前展開，並於今年10月23日前完成。

另樓書資料亦表示，單位有關水、電之供應，買家須自行向有關政府部門，或公用事業機構申請，及支付相關之按金。同時，買家如進行裝修，須自行安排清理廢料及支付相關支出

 

 

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