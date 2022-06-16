信和集團資產管理董事蔡碧林表示，由去年底開始，集團為屯門市廣場的美容專區進行優化工程及重塑品牌形象，適逢BEAUTY WORLD 剛竣工，集團推出連串持續性推廣活動，總投資額接近2,000萬元，她續指，集團一向全力支持可持續發展及支持初創企業創意的宗旨，在發展NFT項目同時，不單減低能量消耗 及碳排放，並扶助初創公司將其理念「落地」予普羅大眾體驗應用。

蔡氏表示，商場首次將虛擬NFT結合實體會員制，希望吸納1,000位具消費力、富創意、了解科技及與時並進的客戶成為首批『「Beauty Me」NFT美妝專屬社群』的一分子，並預計是次推廣活動有助帶動15% 人流升幅，以及美容商戶生意額比推廣活動前約升30%。