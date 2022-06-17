記者就現場所見，入標發展商大多以獨資入標，包括長實（1113）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、華懋、嘉華（0173）、遠展（0035）、永泰地產（0369）、佳明（1271）、中信泰富、旭日國際、漢國置業（0160）、建灝地產等，另鷹君（0041）、中海外（0688）亦有入標，百利保（0617）則伙富豪E酒店（0078）入標。 另新地（0016）則獨資入標。

旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，是次以獨資入標，因灣仔發展成熟、交通便利，租賃潛力優厚，出價已考慮限呎條款。

他透露，集團資金充裕，對本港樓市非常有信心，積極物色具潛力的地皮，今後將「大小通吃」，即無論地皮大小，只要有發展潛力亦考慮投資。

漢國置業房地產部董事李振彪指，港島地皮不多，是次灣仔地皮位置不俗，集團以獨資競投。對地皮加入限呎條款，他認為對出價影響不大，並指集團會繼續在港物色地皮，範圍涵蓋住宅、商業及數據中心等。

上述灣仔皇后大道東住宅官地，原為呂祺教育服務中心，地皮面積約1.32萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面約11.62萬方呎，是灣仔區繼2014年推出捷船街地皮招標後，區內8年來最新推出的住宅官地。

綜合市場估計，地皮估值約16.3億至20.9億元，預計每方呎樓面地價約1.4萬至1.8萬元。

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