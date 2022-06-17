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飛揚折實均呎1.5萬首推80伙 1房入場折實437萬起 趙國雄：筍到飛起價

兩大龍頭發展商長實（1113）及新地（0016）聯手合作發展、位於屯門青山公路的21個月樓花項目飛揚，今日公布首張80伙的價單，整批折實均呎15,050元，相較同區由恒基物業負責銷售的帝御．嵐天，去年初首批折實均呎15,020元屬相若水平。發展商將於本周六（17日）中午12時起，正式開放位於港景匯示範單位予眾參觀，同日下午1時開始接收認購登記。

長實執行董事趙國雄形容，飛揚首批開價屬「筍到飛起價」，指是次開價較同區新盤開價有約5%折讓；長實高級營業經理楊桂玲補充，飛揚首批折實均呎有市場競爭力，對銷情有信心。

至於飛揚首批80個單位，實用面積由283至722方呎，涵蓋1房至3房戶型，價單訂價由514.3萬至1203.8萬元，價單呎價介乎16,141至20,127元。

發展商為1房、2房戶提供15%最高折扣；為3房單位17%最高折扣；首張價單80伙，折實售價由437.2萬元（1房戶、以最高15%折扣計）至999.2萬元（3房戶、以最高17%折扣計），折實呎價由13,446至17,110元；首張入場單位為2座1樓J室，實用284方呎1房間隔，折實售437.2萬元，折實實呎15,394元。

若採用建築期付款，1房、2房戶提供12%最高折扣；為3房單位14%最高折扣，折實售價由452.58萬元（1房戶、以最高12%折扣計）至1035.26萬元（3房戶、以最高14%折扣計）。換言之，建築期付款與即供付款，折扣率相差3個百分點。

 

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