moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

嘉湖海逸酒店改裝住宅擬減近八成至1102伙 長實:提供多個選項

長實（1113）有份參予發展的屯門青山公路飛揚，今日公布開價之際，集團早前向城規會申請，將旗下天水圍嘉湖海逸酒店重建成5000伙、平均面積約300方呎住宅單位，新近再度提供改劃方案，擬作整幢改裝，將現有酒店作為「分層住宅」及准許的商業用途，單位數目與現時酒店房間數目相同，即1,102伙，較去年獲批重建5,000伙的方案，單位數目大減3898伙或78%。

據城規會文件顯示，上述地盤面積約30萬方呎，擬將現有的兩幢綜合大樓全幢改裝，提供1,102個住宅單位，總樓面約116.32萬方呎。

長實再就上述項目遞交改劃申請，其發言人回應指，此規劃申請可為項目提供另一個發展方案選項。

申請人指，擬議發展計劃不會增加建築物的高度或體積，因此不會帶來不良視覺影響，並能在短期內供應住宅單位，與特區政府增加房屋土地供應、及鼓勵香港市民置業的政策相符。若與重建相比，新建議的改建方案，將大幅減少產生建築廢物、污染物和能源消耗，更具可持續性。

資料顯示，嘉湖海逸酒店位於天恩路12及18號，於2000年開幕，至今約22年，提供1,102酒店房間，房間面積由380呎起。

翻查資料，長實早在2019年1月向城規會提出重建作住宅，地盤面積約30萬方呎，擬重建作住宅，住宅部分以5倍地積比發展、涉逾150萬方呎，非住宅部分以1.66倍發展，涉約49.86萬方呎樓面，擬建2幢53層高（包括2層地庫及1層隔火層）的綜合用途物業，樓高158.6米（主水平基準以上，與現時區內長實同系栢慧豪園樓高相同），提供約5000伙平均面積約300方呎單位，每層設54個單位，共享10部升降機。

不過，位於酒店平台的置富嘉湖商場則會保留，即項目涉總樓面逾200萬方呎。

 

其他報道

必嘉坊．曦匯截收2160票 超額逾10倍

灣仔皇后大道東住宅地 暫收20份標書 

海日灣II三房月租3.2萬 業主回報2.5厘

【有片：睇樓手冊】磨劍廿載 紅磡必嘉坊．曦匯登場

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款