據城規會文件顯示，上述地盤面積約30萬方呎，擬將現有的兩幢綜合大樓全幢改裝，提供1,102個住宅單位，總樓面約116.32萬方呎。

長實再就上述項目遞交改劃申請，其發言人回應指，此規劃申請可為項目提供另一個發展方案選項。

申請人指，擬議發展計劃不會增加建築物的高度或體積，因此不會帶來不良視覺影響，並能在短期內供應住宅單位，與特區政府增加房屋土地供應、及鼓勵香港市民置業的政策相符。若與重建相比，新建議的改建方案，將大幅減少產生建築廢物、污染物和能源消耗，更具可持續性。

資料顯示，嘉湖海逸酒店位於天恩路12及18號，於2000年開幕，至今約22年，提供1,102酒店房間，房間面積由380呎起。

翻查資料，長實早在2019年1月向城規會提出重建作住宅，地盤面積約30萬方呎，擬重建作住宅，住宅部分以5倍地積比發展、涉逾150萬方呎，非住宅部分以1.66倍發展，涉約49.86萬方呎樓面，擬建2幢53層高（包括2層地庫及1層隔火層）的綜合用途物業，樓高158.6米（主水平基準以上，與現時區內長實同系栢慧豪園樓高相同），提供約5000伙平均面積約300方呎單位，每層設54個單位，共享10部升降機。

不過，位於酒店平台的置富嘉湖商場則會保留，即項目涉總樓面逾200萬方呎。

其他報道

必嘉坊．曦匯截收2160票 超額逾10倍

灣仔皇后大道東住宅地 暫收20份標書

海日灣II三房月租3.2萬 業主回報2.5厘

【有片：睇樓手冊】磨劍廿載 紅磡必嘉坊．曦匯登場