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美國加息 CCL料短期難突破182點

樓市氣氛緩和，具體反映5月23日至29日二手市況的中原城市領先指數CCL，最新報180.78點，按周跌0.95%，跌幅為12周即約3個月以來最大；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報181.62點，按周跌1.12%，跌幅為5周以來最大；CCL（中小型單位）報180.08點，按周跌1.06%，跌幅為5周以來最大；CCL（大型單位）報184.33點，按周跌0.45%，跌幅為8周以來最大。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國聯儲局宣佈加息0.75厘，對本地樓市的影響將於7月上旬公佈的CCL反映，但相信CCL短期內未能升穿182點到184點水平。他續指，近4周CCL四大整體指數齊跌出現2次、齊升1次，在加息預期利淡下，樓價升勢明顯受壓，CCL連續8周於180點到182點之間窄幅徘徊。

至於四區樓價方面，本周3跌1升(上周為3升1跌)，走勢各自反覆。本周港島CCL Mass報184.18點，按周跌0.45%，連跌2周共1.54%；九龍CCL Mass報174.86點，按周跌1.87%，跌幅為11周以來最大，連升3周後回軟。

新界方面，新界西CCL Mass報169.12點，按周跌1.61%，跌幅為5周以來最大；新界東CCL Mass報193.40點，按周升0.03%，連升2周共0.68%。

 

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