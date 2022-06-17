樓市氣氛緩和，具體反映5月23日至29日二手市況的中原城市領先指數CCL，最新報180.78點，按周跌0.95%，跌幅為12周即約3個月以來最大；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報181.62點，按周跌1.12%，跌幅為5周以來最大；CCL（中小型單位）報180.08點，按周跌1.06%，跌幅為5周以來最大；CCL（大型單位）報184.33點，按周跌0.45%，跌幅為8周以來最大。