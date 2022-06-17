新地（0016）旗下沙田龍頭商場新城市廣場，配合新商戶進駐，推出「沙田食買玩攻略」優惠消費三重賞，優惠包括各類禮券，亦設計「沙田一日遊食買玩攻略」路線提供市民參考。新地表示，「沙田一日遊食買玩攻略」建議市民第一站可先騎單車到香港文化博物館，欣賞歷史及藝術等文化展品，第二站可到近日人氣打卡熱點車公廟體育館，在以日系庭院風作賣點的體育館打卡。最後到新城市廣場的Snoopy主題公園。
若想購物，新城市廣場最新進駐全港首間美國大型連鎖個人護理用品店Bath and Body Works、日本連鎖藥妝店松本清，以及全港首間設有Beauty Lab美髮專區的Dyson體驗店。
另商場推出消費優惠配合新商戶，刺激市民消費。「沙田食買玩攻略」消費獎賞一，是於新城市廣場星期1至5下午5時後，以電子貨幣即日單一消費滿200元，只需出示即日單一電子貨幣發票及當日東鐵綫車程記錄，可享20元餐飲電子禮券；獎賞二，以電子貨幣消費滿1000元，出示電子貨幣發票及當日東鐵綫車程記錄，可換領770元電子禮券，電子禮券可用於戲院、IKEA及其他商戶；獎賞三，於Wilson Parking 金鐘停車場泊車後再轉乘東鐵綫，並於新城市廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，可享Wilson Parking 金鐘停車場3小時免費泊車。
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