中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場近日充斥利淡因素，首先本港疫情再次反覆，每日確診數字重返千宗，令市民再次擔憂，其次是在美國加息沖擊下，買家買樓成本增加，市民需時消化消息，重建入市信心，令近日二手交投拉鋸。反觀一手新盤本周末錄得逾200宗成交，反映新盤克制訂價湊效，可吸引買家入市，市場購買力流向一手。

另據美聯分行統計，周末十大屋苑僅錄約9宗成交，較上周末同期約10宗減少約10%，回落至單位數水平，並為近14周新低。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，6月份發展商積極推售旗下新盤，剛過去周末紅磡全新大盤「必嘉坊．曦匯」首度開售，同日大埔區新盤第3輪銷售亦錄不俗成績，搶佔不少二手客源，雖然美國聯儲局加息壓通脹，本港銀行最優惠利率尚未跟隨，疫下本港樓市持續靠穩，而特首即將換屆，新班子7月上場，市場憧憬政經局勢更見穩定，可望為下半年樓市帶來利好作用。