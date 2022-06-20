文章日期：2022年6月20日 18:42
接連有業主蝕使費套現離場，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳中心11座低層D室，實用384方呎，2房間隔，望內園景，以675萬元成交，實呎17,578元。
原業主2019年5月以666.8萬元購入，持貨約3年、額印鬆綁即轉手，帳面獲利8.2萬元或約1%；若連同使費計，料明賺暗蝕逾30萬元或約4.5%。
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