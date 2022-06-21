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The Dessert Museum 7月登陸東港城 推官方限量 NFT

曾於杜拜、新加坡及馬尼拉先後展出的甜點主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」即將於 7 月登陸新地（0016）旗下將軍澳東港城，展館除了設4個海外主題裝置外，香港站更特設獨家的「情迷『彈』撻樂園」主題區，一個個蛋撻破格化身彈床。東港城更引入近年大熱的元宇宙虛擬世界概念，推出全港首個「元宇宙甜點藝術展覽」，玩家可以透過智能電話穿梭於虛擬與現實當中，感受科技帶來的互動遊戲樂趣，更可換領「The Dessert Museum」官方限量 NFT。

曾先後於海外多個地區舉辦的「The Dessert Museum」，吸引各地的KOL及旅客入場朝聖，並獲得高度評價及廣泛媒體報導，作為甜點展覽當然少不了各款色彩繽紛及少女系主題藝術打卡裝置，當中包括「七彩童夢甜甜圈」、「幸福馬卡龍下午茶」、「仲夏黃金沙灘夢」、「棒棒糖繽紛世界」、以及香港站獨家打造的「情迷『彈』撻樂園」。東港城是次更和「The Dessert Museum」合作，推出全球首個「The Dessert Museum 元宇宙甜點藝術展覽」，玩家以手機下載及登入指定應用程式 VEXMETA，即可登入展覽欣賞不同主題裝置，更可換領終極稀有，珍藏指數爆燈的「The Dessert Museum」官方限量 NFT、主題禮品或電子現金券。

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