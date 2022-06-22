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凱柏峰I 首批128伙折實均呎逼1.8萬 1房折實619萬起

將軍澳日出康城再有大型新盤登場，樓花期約29個月的信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等日出康城第11期凱柏峰I ，公布首張價單提供128伙，折實均呎17888元，比同區對上的LP10去年1月首批折實均呎15888元高約一成，並貼近同區二手呎價約1.8萬元水平。

貼近同區二手呎價水平

值得留意，主打迷你戶、鄰近日出康城的九建（0034）海茵莊園，去年10月首批折實均呎逾2萬元，當時最細203方呎，折實388.8萬元入場。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，首批128伙1房涉38伙、2房涉81伙及3房涉9伙，全屬標準戶，訂價737.5萬至1480.1萬元，實呎19949至23961元；市值約16億元。即供最高折扣16%，折實價619.5萬至1243.28萬元，折實實呎16757元至20128元。售價最低為1A座10樓D室，實用329方呎，1房間隔，折實價619.5萬元，折實實呎18830元；呎價最低為1A座10樓C室，實用448方呎，2房間隔，折實價750.7萬元，折實實呎16757元。

發展商指首批「超級開心價」

田兆源表示，項目定價參考區內新盤及二手價錢，相信可以吸引用家以及投資者，將於明日起開放示範單位予公眾參觀， 稍後公布收票詳情及開售安排，形容屬「超級開心價」。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目首批屬「疫後啟動價」，認為項目首批單位比市場有一定折讓，令市民有驚喜。此外，首批訂價已考慮加息因素，認為現時供樓水平市民仍能負擔。對於項目推盤步伐急促，他認為市場對同類單位的渴求強勁，不少新盤賣樓成績理想，對銷情有信心。

 

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