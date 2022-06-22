文章日期：2022年6月22日 18:55
由利豐馮國經家族旗下Fung Properties（HKS） Limited持有的長沙灣道800及828號及大南西街601至603號香港紗廠工業大廈第1及2期，去年向城規會申請重建2幢33層高商廈，或1幢28層高的新式工廈（主要用作工場），重建後總樓面逾100萬方呎。
繼早前批出重建商廈方案後，有關活化工廈的申請將在本周五審理，據規劃署文件顯示，該署亦不反對相關發展方案，料可獲「開綠燈」。
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