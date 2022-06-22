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香港紗廠重建百萬呎新式工廈 規劃署不反對

由利豐馮國經家族旗下Fung Properties（HKS） Limited持有的長沙灣道800及828號及大南西街601至603號香港紗廠工業大廈第1及2期，去年向城規會申請重建2幢33層高商廈，或1幢28層高的新式工廈（主要用作工場），重建後總樓面逾100萬方呎。

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