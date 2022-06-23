近年移民成為城中熱話，美聯集團助理董事(企業拓展)梁柏基表示，據稅務局最新數據，2021至2022年度的離境清稅個案，由2019至21年的3.1萬宗，急升約81%至5.6萬宗，數據充分反映，2019至2022年不少港人正離開香港，移民到其他國家或地區尋求更佳發展，亦間接提振港人於各地置業意欲。梁柏基表示，反映17個全球熱門城市樓價的「美聯環球指數」，以美元計算最新報182.46點，今年首季錄得按年升幅6.8%，而2019年第1季至2022年第1季的2年多期間，「美聯環球樓價指數」升幅達19%，梁柏基估計，下半年環球樓價有望延續升勢，預期續升約5%內，其中英國樓價尤其看俏。