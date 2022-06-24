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林大輝2.275億購緹山特色戶 售價平三年前同類25%

豪宅新盤吸引不少名人入市，資料顯示，上月以2.275億元售出的嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山一個1座7樓A室，買家以林大輝(LAM TAI FAI)作登記，與全國政協委員、理工大學校董會主席、體院主席林大輝同名，本報記者致電林大輝查詢，他確認有關單位是由他本人購入，但就指「私人事唔講咁多」。而林大輝今次入市，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置身份入市。

上述單位實用3017方呎，另連91方呎平台、380方呎前庭和2111方呎天台，屬4房4套連工人房間隔，連雙車位以2.275億元售出、實呎75,406元，創今年九龍區分層住宅物業成交價、實呎新高，單位屬連裝修傢私示範單位，單位客飯廳面積超過770方呎，外連露台及平台，除採光充足外，亦有助對流通風，景觀方面，單位可俯瞰全九龍市區，居高臨下盡顯豪宅氣派。

大宅採4房4套間隔，房間開則方正，大部分套廁設有窗戶通風，廚房配備名牌家電、爐具，設有工作枱面及中島工作枱，亦設士多房；廚房連接工人房及洗衣房。戶外空間方面，單位設有逾2000方呎天台，可於平台經私人樓梯前往。

資料顯示，屋苑一個面積、間隔相同的2座7樓A室，於2019年5月以逾3.07億元連兩個車位售出，實呎達10.18萬元，即今次林大輝所購單位，售價較3年前成交單位低約25%，惟依然是項目分層物業第二高紀錄。

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