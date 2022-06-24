美國聯儲局持續加息，港息上調陰霾下，具體反映5月底至6月初樓市的中原城市領先指數CCL，本周報179.32點，按周跌0.81%，並跌至近12周低位，幾近沒收早前樓價升幅。中原城市大型屋苑領先指數；CCL Mass報179.96點，按周跌0.91%。三大整體本周齊跌，並見12周新低。至於反映豪宅市況的CCL(大型單位)本周報183.62點，按周跌0.38%，豪宅樓價連續7周於184點到185點企穩。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，6月美國議息前，市場憂慮加息幅度擴大，影響CCL八大指數齊跌，為18周以來、即近5個月首見。他又指，CCL短期內於178點到180點之間窄幅爭持。另外，四區樓價本周亦齊跌，新界東CCL Mass報189.93點，見66周新低，按周跌1.79%，終止2周連升；新界西CCL Mass報167.46點，按周跌0.98%，連跌2周共2.58%。至於市區，港島CCL Mass報182.62點，見9周新低，按周跌0.85%，連跌3周共2.38%。九龍CCL Mass報174.04點，見10周新低，按周跌0.46%，連跌2周共2.33%。
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