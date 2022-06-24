美國聯儲局持續加息，港息上調陰霾下，具體反映5月底至6月初樓市的中原城市領先指數CCL，本周報179.32點，按周跌0.81%，並跌至近12周低位，幾近沒收早前樓價升幅。中原城市大型屋苑領先指數；CCL Mass報179.96點，按周跌0.91%。三大整體本周齊跌，並見12周新低。至於反映豪宅市況的CCL(大型單位)本周報183.62點，按周跌0.38%，豪宅樓價連續7周於184點到185點企穩。