文章日期：2022年6月24日 19:19
政府封殺納米樓後，市場再有納米盤蝕讓成交。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，去年底才入伙的深水埗AVA 228，新錄低層F室，單位實用155方呎，開放式間隔，原業主上周起以低於買入價的308萬元放盤，最新議價後以302萬元成交，實呎19,484元。
原業主2019年3月以309.1萬元購入，持貨逾3年、額印鬆綁後轉手，帳蝕7.1萬元或約2%；若連同使費計，原業主料需實蝕逾15.5萬元或約5%。
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