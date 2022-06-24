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AVA228開放式戶302萬沽 逾3年實蝕逾15萬

政府封殺納米樓後，市場再有納米盤蝕讓成交。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，去年底才入伙的深水埗AVA 228，新錄低層F室，單位實用155方呎，開放式間隔，原業主上周起以低於買入價的308萬元放盤，最新議價後以302萬元成交，實呎19,484元。

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