英皇國際副主席楊政龍表示，上述壽臣山15號7號屋實用面積8032方呎，屬6房6套設計、另連3427方呎花園及2091方呎天台，備有私人游泳池，成交價高達8.7024億元、折合實呎10.8347萬元。

楊政龍指，隨着疫情維持穩定，本港經濟及市場運作逐漸回復正常，累積多時的樓市購買力正在釋放，大額豪宅亦頻錄成交；集團牽頭發展的壽臣山15號，坐落於港島南傳統豪宅地段，區內一手洋房向來供不應求，對於市場反應正面，感到相當鼓舞。

另中渝置地副主席黃志強指出，本港傳統豪宅地段的土地供應嚴重短缺，港島南區洋房新供應亦一向不多，隨着經濟情況好轉，集團對豪宅市場及壽臣山15號的銷售極具信心。

明發集團執行董事伍文峯透露，目前仍有不少準買家對項目不同類型洋房表達興趣，集團會繼續採取惜售態度，有序地加推洋房應市。

資策執行董事方文彬稱，壽臣山15號不單具備先天地理環境優勢，而且每幢洋房均配備私人花園、私人車位以及內置升降機，其中13幢獨立洋房更擁有私人泳池。

壽臣山15號共提供15幢低密度獨立洋房，每戶實用面積3727至12,073方呎，間隔由4套房至6套房不等。