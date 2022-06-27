會所以意式莊園別墅為靈感

單位折實價619.5萬至1243.28萬元，折實實呎16,757元至20,698元，折實均呎18,136元。以建築期付款計算，238伙中有約九成單位折實價低於1000萬元，可受惠新按保承造最高九成按揭，整批單位以定價計市值約22億元。田兆源指，項目截至今日下午3時，累收逾3600票，以首批開售238伙計，超額認購逾14倍。入票客源方面，有約六成來自將軍澳，約25%來自港島東，餘下為其他區份。

發展商今日介紹項目園林特色，會所及園林面積逾7萬方呎，由項目三期數共用。信置高級經理（會所市務及推廣）魏韵芝表示，凱柏峰提供區內首個意式別墅會所，會所名為「Club Villa Garda」，戶外設施方面，設有室外游泳池、燒烤園及兒童遊樂場等設施。

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