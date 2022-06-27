文靜芝續指，商場店舖會配合各消費券平台推出不同的優惠，送出總值逾100萬元的商戶現金券及折扣券。加上小王子活動同時有本地花店 「Le Petit Prince x Hahahaflorist」期間限定店，及全港首個小王子室内市集，售賣藝術平台Whateversmiles 聯乘的小王子周邊商品。市民在商場消費滿指定金額，亦可換領小王子聯乘禮品，預料會吸引不少家庭客。

商場亦與香港科技初創開發商 AiR Limited 推出全港首個連動商場大型 IP 主題活動及商戶的 AiR Metaverse O2O遊戲。市民下載 MegaBox App 登記成為 Mega Club 新會員及同時完成AiR Metaverse任務，即可獲最多 Mega Club 20分、Mega Ice 10元溜冰現金券，及20 元麥當勞現金券。另外，最近新盤相繼推售，商場亦推出「新居入伙優惠巡禮」配合。由明天起至12月31日選購家具或室內裝修都能享有優惠。特選樓盤的住戶成為Mega Club會員後，可享5000元折扣券及免費泊車券等。

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