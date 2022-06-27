佳悅位於深水埗海壇街225號，屬單幢住宅，提供115伙。預計關鍵日期為2023年12月31日，樓花期長約1年半。大廈住宅單位設於3至29樓。而地下及1樓設有商舖，2樓設有康樂設施。項目3樓為平台特色戶樓層，共有5伙，實用面積178至268方呎，連42至269方呎平台。有個別單位平台比單位內櫳大，例如3樓E室，實用面積190方呎，開放式間隔，外連269方呎平台。至於全盤最細單位是3樓A室，實用面積178方呎，連109方呎平台，屬開放式戶。

樓書列明項目獲批厭惡性行業牌照

標準戶樓層一層共有5伙，分兩部升降機。單位實用面積199至289方呎，包括2伙1房戶及3伙開放式戶。面積最細是A室，實用面積199方呎，開放式間隔。至於29樓為連天台特色戶，實用面積199至289方呎，連85至160方呎天台。

項目不設車位，住客會所面積969方呎。此外，根據樓書有關資料一欄，項目沒有安裝供應煤氣至住宅物業的氣體喉。發展項目中的住宅物業內不能明火煮食。另外，樓書亦列明項目獲批厭惡性行業牌照，根據2021年12月29日之信函，政府已批准項目土地內或之上進行油料（不包括油站）、製糖、售肉、食物供應及旅館行業或業務之牌照，該事宜現正經政府處理中。

事實上，近年市區單幢新盤面積不少為200方呎以下，如有「旺角龍牀盤」之稱、由益兆集團及俊和發展的旺角雋薈，開放式戶最細實用面積152方呎。至於近期推盤、同區喜雋發展的深水埗新盤喜．揚，最細開放式戶實用面積為183方呎。

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