差估署今日公布，5月份私宅售價指數報384.4點，較4月的385.7點回落0.34%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手新盤貼市價爭客，加上美息持續趨升，打擊反彈中的樓市，料短期樓價繼續偏軟，惟全年樓價仍有上升希望。差估署公布5月份私人住宅售價指數報384.4點，按月回落0.34%，為指數短暫上升一個月後再次掉頭向下。今年首五個月，樓價指數累跌2.41%，而與去年9月份的歷史高位398.1點比較，則累跌3.44%。
陳海潮指出，5月份指數主要反映4月中旬至5月上旬市況，當時疫情穩定，社交距離措施放寬，刺激一手新盤大舉以貼市價開售，為二手市場帶來直接競爭；加上5月初美國宣布加息半厘，亦窒礙二手市場入市動力，在新盤及加息雙重夾擊下，部分業主擴大議價空間，甚至實質減價而拖累5月樓價指數回軟。
由於持續有新盤以貼市價搶佔市場份額，加上預期美息升幅持續加快，料下次公布的6月份樓價指數仍將偏軟，跌幅恐進一步擴大至0.5%，因此預期上半年樓價最終將跌近3%，未能收復首季失地。
展望下半年，陳海潮相信，加息只是其中一個左右樓市的因素，而且即使未來本港跟隨加息1至2厘，相信屬市場可接受範圍；只要下半年疫情穩定受控、不再大規模爆發，樓市仍料穩中向好。至於回歸25周年，中央會否「送大禮」，如包括制訂較具體的通關時間表，將大大利好下半年樓市，倘若通關有期，全年樓價仍有機會升逾5%，否則升幅或只有2%至3%左右。
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