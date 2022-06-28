陳海潮指出，5月份指數主要反映4月中旬至5月上旬市況，當時疫情穩定，社交距離措施放寬，刺激一手新盤大舉以貼市價開售，為二手市場帶來直接競爭；加上5月初美國宣布加息半厘，亦窒礙二手市場入市動力，在新盤及加息雙重夾擊下，部分業主擴大議價空間，甚至實質減價而拖累5月樓價指數回軟。

由於持續有新盤以貼市價搶佔市場份額，加上預期美息升幅持續加快，料下次公布的6月份樓價指數仍將偏軟，跌幅恐進一步擴大至0.5%，因此預期上半年樓價最終將跌近3%，未能收復首季失地。

展望下半年，陳海潮相信，加息只是其中一個左右樓市的因素，而且即使未來本港跟隨加息1至2厘，相信屬市場可接受範圍；只要下半年疫情穩定受控、不再大規模爆發，樓市仍料穩中向好。至於回歸25周年，中央會否「送大禮」，如包括制訂較具體的通關時間表，將大大利好下半年樓市，倘若通關有期，全年樓價仍有機會升逾5%，否則升幅或只有2%至3%左右。

其他報道

港鐵東涌配電站截意向 新地資策等參與

萊坊：一手盤搶客 二手樓價受壓

差估署：樓價再回軟 5月樓價指數按月跌0.34%