moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

中原陳永傑：若成功通關 料下半年樓價升幅高達7%

2022年已過半，香港上半年經歷疫情的嚴重衝擊，根據中原地產資料，上半年一二手樓成交量僅約2.3萬宗，為2018年下半年以來新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，預計下半年樓價升5%至7%，由於新班子上任後有機會重新檢視防疫政策，若香港成功通關，料可加快香港經濟復蘇，帶動本港樓市，料較上半年樂觀。

陳永傑表示，今年上半年整體住宅交投受防疫措施限制，令買家卻步，更為2018下半年後的新低。當中一手成交量僅佔4750宗，二手成交佔18500宗。他預計，下半年一手成交量可達1萬宗，二手成交約2.4萬宗，均屬合理偏低水平；而中原城市領先指數CCL下半年料回升至約190點，比起上半年升約5至7%。

陳永傑回顧，香港回歸25年後的樓價變化，指今年比起97回歸年的樓價升78%，但成交量下跌55%。除回歸後首屆政府推出「八萬五政策」等措施，令中原城市指數CCI下跌近五成外，之後兩任特首都未能成功壓抑樓價，曾蔭權屆政府CCI更升87%。直至今屆林鄭政府推出的「財爺Plan」帶動香港換樓活動，22年上半年1000萬元至2000萬元的二手成交宗數比例達17.8%，屬歷史新高。而CCI則上升約15%，屬合理升幅。

回歸後，全港平均實用呎價升幅最多三個區域分別是油尖旺區、九龍城及元朗區，升幅分別為235.6%、174.7%及171%，三區均由於有大型屋苑及地鐵站落成，而令區內樓價急升。

 

其他報道

港鐵東涌配電站共收31份意向書 較去年少4份

飛揚周六次輪開售80伙 包括8伙特色戶招標

映岸上樓書 單位261呎起最快下周開價

海日灣開放式戶430萬易手 3年升15%

利嘉閣陳海潮：倘通關有期 全年樓價有望升逾5%

港鐵東涌配電站截意向 新地資策等參與

萊坊：一手盤搶客 二手樓價受壓

差估署：樓價再回軟 5月樓價指數按月跌0.34%

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款