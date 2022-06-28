陳永傑表示，今年上半年整體住宅交投受防疫措施限制，令買家卻步，更為2018下半年後的新低。當中一手成交量僅佔4750宗，二手成交佔18500宗。他預計，下半年一手成交量可達1萬宗，二手成交約2.4萬宗，均屬合理偏低水平；而中原城市領先指數CCL下半年料回升至約190點，比起上半年升約5至7%。

陳永傑回顧，香港回歸25年後的樓價變化，指今年比起97回歸年的樓價升78%，但成交量下跌55%。除回歸後首屆政府推出「八萬五政策」等措施，令中原城市指數CCI下跌近五成外，之後兩任特首都未能成功壓抑樓價，曾蔭權屆政府CCI更升87%。直至今屆林鄭政府推出的「財爺Plan」帶動香港換樓活動，22年上半年1000萬元至2000萬元的二手成交宗數比例達17.8%，屬歷史新高。而CCI則上升約15%，屬合理升幅。

回歸後，全港平均實用呎價升幅最多三個區域分別是油尖旺區、九龍城及元朗區，升幅分別為235.6%、174.7%及171%，三區均由於有大型屋苑及地鐵站落成，而令區內樓價急升。

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