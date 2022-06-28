文章日期：2022年6月28日 17:47
十大屋苑再錄低市價成交。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨2期吉利徑2號中高層C室，實用面積620方呎，3房1套間隔、望內街景，原業主今年2月起叫價840萬元放盤，及後累減110萬元或約13%，最新以730萬元易手，實呎11,774元，低市價約8%。原業主於2007年12月以308.8萬元購入單位，持貨近15年轉手，帳面獲利421.2萬元，單位期內升值1.36倍。
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