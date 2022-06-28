moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

美聯布少明籲新政府穩樓市 料未通關前樓價升5%

香港回歸近廿五載，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，期間本港樓市經歷房屋政策變遷及內外因素衝擊，樓價一度大上大落；惟總括而言，樓價迄今較回歸前上升近7成。他期望新一屆政府房策上以穩定樓市為方針，利本港經濟及民生。雖然目前中港兩地仍未通關，但若年內能成功通關，或一定程度上恢復與內地交流，料可進一步刺激港樓「價量齊升」。在此之前，仍維持全年樓價升約5%的預測。

除了樓價外，回歸以來住宅成交亦歷經起伏，回歸25年來二手住宅註冊量共錄約160萬宗，當中有3年宗數超過10萬宗，惟期間亦有3年宗數卻不足4萬宗。而近10年間不少年份二手成交量偏低，其中最低一年是2015至2016年間，全年只有約3.2萬宗成交，布少明認為主因是多輪收緊按揭措施以及辣招壓抑置業需求所致。

隨著「林鄭PLAN」放寬按保的推出，2020至2021年二手成交回升至近5.8萬宗水平，創9年新高。他相信，新政府班子延續寬鬆房策，待疫情受控以及通關後，「波叔PLAN」威力將全面發揮，二手住宅成交有機會回升到6.6萬宗較正常水平。

展望下半年，因疫情未全面受控，加上尚未通關，估計下半年一手及二手成交量雖然反彈，惟幅度仍會受制於疫情，布少明料下半年一手成交量錄約10,200宗，較上半年升約1.125倍，即全年一手成交錄15,000宗。布又預期，下半年二手成交量錄約27,000宗，較上半年升近29%，即全年二手成交約48,000宗。樓價方面，布預計下半年在成交回升的帶動下，相信在未通關前全年樓價仍升約5%。

 

 

其他報道

弦雅1房特色戶示位曝光 連傢俬招標發售

凱旋門4房5300萬沽 低3年前26%

中原陳永傑：若成功通關 料下半年樓價升幅高達7%

內地生2.2萬合租雲匯3房 預付一年租涉26萬

上水尚宜201呎開放式連平台戶月租萬元

港鐵東涌配電站共收31份意向書 較去年少4份

 

其他報道

弦雅1房特色戶示位曝光 連傢俬招標發售

凱旋門4房5300萬沽 低3年前26%

中原陳永傑：若成功通關 料下半年樓價升幅高達7%

內地生2.2萬合租雲匯3房 預付一年租涉26萬

上水尚宜201呎開放式連平台戶月租萬元

港鐵東涌配電站共收31份意向書 較去年少4份

飛揚周六次輪開售80伙 包括8伙特色戶招標

映岸上樓書 單位261呎起最快下周開價

海日灣開放式戶430萬易手 3年升15%

利嘉閣陳海潮：倘通關有期 全年樓價有望升逾5%

港鐵東涌配電站截意向 新地資策等參與

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款