香港回歸近廿五載，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，期間本港樓市經歷房屋政策變遷及內外因素衝擊，樓價一度大上大落；惟總括而言，樓價迄今較回歸前上升近7成。他期望新一屆政府房策上以穩定樓市為方針，利本港經濟及民生。雖然目前中港兩地仍未通關，但若年內能成功通關，或一定程度上恢復與內地交流，料可進一步刺激港樓「價量齊升」。在此之前，仍維持全年樓價升約5%的預測。
除了樓價外，回歸以來住宅成交亦歷經起伏，回歸25年來二手住宅註冊量共錄約160萬宗，當中有3年宗數超過10萬宗，惟期間亦有3年宗數卻不足4萬宗。而近10年間不少年份二手成交量偏低，其中最低一年是2015至2016年間，全年只有約3.2萬宗成交，布少明認為主因是多輪收緊按揭措施以及辣招壓抑置業需求所致。
隨著「林鄭PLAN」放寬按保的推出，2020至2021年二手成交回升至近5.8萬宗水平，創9年新高。他相信，新政府班子延續寬鬆房策，待疫情受控以及通關後，「波叔PLAN」威力將全面發揮，二手住宅成交有機會回升到6.6萬宗較正常水平。
展望下半年，因疫情未全面受控，加上尚未通關，估計下半年一手及二手成交量雖然反彈，惟幅度仍會受制於疫情，布少明料下半年一手成交量錄約10,200宗，較上半年升約1.125倍，即全年一手成交錄15,000宗。布又預期，下半年二手成交量錄約27,000宗，較上半年升近29%，即全年二手成交約48,000宗。樓價方面，布預計下半年在成交回升的帶動下，相信在未通關前全年樓價仍升約5%。
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