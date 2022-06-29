九龍站豪宅除錄得蝕讓及低價成交外，亦有業主減價放租單位。其中韓國男團成員王嘉爾（JacksonWang）持有的九龍站天璽3房戶，最新減價至月租5.5萬元招租，略低於2019年月租5.6萬元水平。資料顯示，王嘉爾2019年4月以3880萬元購入的天璽月鑽璽高層D室，實用875方呎，實呎44,343元，購入後隨即放租，據區內代理透露，2019年底將單位以月租約5.6萬元租出，實用呎租約64元。不過，租客近月遷出，王嘉爾上月以5.8萬元重新放租，至近日調整至5.5萬元，減價3000元或5%，目前仍待租，而最新叫價已比兩年多前成交月租低1000元或近2%。
現年28歲的王嘉爾於香港出世，來自運動員世家，父親是前國家隊佩劍運動員及教練，及後任職香港劍擊隊總教練，母親周平則是上海人，為前體操國家隊員，王嘉爾曾以12歲之齡參加全運會，贏得劍擊金牌。及後王嘉爾加入韓國三大娛樂公司之一JYP，2014年在韓國以男子組合GOT7成員出道，近年轉內地發展，參加內地多個大型綜藝節目而爆紅。
另方面，市場再錄內地生來港租樓個案，中原地產分區營業經理周偉航表示，大埔白石角雲匯7座中層B1室，實用628方呎，3房間隔，以2.2萬元租出，實用呎租35元。租客為兩名內地生，先付一年租金逾26萬元。業主2019年1076萬元購入，租金回報約2.5厘。