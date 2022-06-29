他指，最新公布 7 月份定息按揭計劃的 10 年期年利率亦已增加半厘至 3.2 厘，而中小型銀行存款基礎較大型銀行弱，為確保利潤，上調 H 按息率是有必然需要，預期或有中小型銀行跟隨。

曹德明認為，首季銀行按揭業務受疫情拖累，為了追趕業績，相信短期內未會大幅調低現行提供的優惠如現金回贈、高息存款掛勾戶口等。不過由於資金成本不斷上升，一個月拆息有機會於第三季觸及封頂位，銀行將盡量避免拆息長期高於封頂位而出現「蝕本」情況，並「試水溫」為未來加 P 作準備。料銀行加 P 前除了提升 H 按封頂位外，亦有可能提升 P 按優惠，甚至令 P 按實際息率比 H 按封頂位略低，誘導客人選用 P 按，令銀行資金成本在加息周期下變得較為穩定。

曹氏補充，是次主要受影響的人士為新造Ｈ按計劃的客戶，但料銀行有機會於年內調升 P， 屆時將影響所有承造按揭之人士。

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