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傳銀行上調H按鎖息上限 經絡曹德明：可視為銀行加P前奏

美國踏入加息周期，有本地傳媒報道指，中小型銀行上調H按鎖息上限0.225厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，此舉可視為銀行加P（最優惠利率）前奏，相信由於美國不斷加息，香港一個月銀行同業拆息HIBOR已升至近一厘水平，銀行體系結餘亦回落至近2000億元，銀行資金成本壓力趨升。

他指，最新公布7月份定息按揭計劃的10年期年利率亦已增加半厘至3.2厘，而中小型銀行存款基礎較大型銀行弱，為確保利潤，上調H按息率是有必然需要，預期或有中小型銀行跟隨。

曹德明認為，首季銀行按揭業務受疫情拖累，為了追趕業績，相信短期內未會大幅調低現行提供的優惠如現金回贈、高息存款掛勾戶口等。不過由於資金成本不斷上升，一個月拆息有機會於第三季觸及封頂位，銀行將盡量避免拆息長期高於封頂位而出現「蝕本」情況，並「試水溫」為未來加P作準備。料銀行加P前除了提升H按封頂位外，亦有可能提升P按優惠，甚至令P按實際息率比H按封頂位略低，誘導客人選用P按，令銀行資金成本在加息周期下變得較為穩定。

曹氏補充，是次主要受影響的人士為新造Ｈ按計劃的客戶，但料銀行有機會於年內調升P，屆時將影響所有承造按揭之人士。

 

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