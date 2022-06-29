示範單位以28樓D室為設計藍本，實用面積283方呎1房間隔，向東北。連裝修經改動示範單位，整體以湖水藍配上米白色為主調，一室感覺明亮而且活潑。單位入門設小玄關，設有鞋櫃及收納空間。

單位備有開放式廚房，設曲尺廚櫃及料理枱面，選用淡黃作廚櫃面板，附有抽油煙機、電磁爐、微波燒烤爐及雪櫃等基本家電。

雖然單位只有283方呎，但客廳區間隔分明。設計師在飯廳位置放置二人啡色餐桌椅，牆身設小層架，放上裝飾品點綴。客廳位置就設有二人米白色梳化，旁邊放置小茶几，並以掛畫作裝飾。

客廳外連22方呎露台，屬新盤近年標準設計。

至於睡房，設計師將原則附有的房門拆去，以增強空間感。睡房間隔方正，長約2.7米，闊約2米，設有曲尺落地大窗，靠窗位置放置一張雙人牀，旁邊有高身衣櫃方便收納。至於浴室，選用深灰色牆磚鋪設牆身及地板，感覺型格時尚。浴室亦附有大窗，有助增強通風及採光。

發展商同步開放同一單位無改動交樓標準示範單位，單位開則方正實用，客飯廳長約5米、闊約2.3米。地台選用深色木地板，比較耐污。而單位向東北，加上位處高層，料入伙時，將可望到開揚西九龍市景。