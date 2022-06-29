項目樓花期約1年半。佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人尹德輝表示，項目首批50伙，實用面積199至289方呎，包括36伙開放式及14伙1房戶型，價單售價368萬至624.8萬元，實呎18,492元至23,542元。即供最高6%折扣，折實價折實售價345.92萬至587.31萬元，折實實呎17,383元至22,129元。整批折實價600萬元以內。

首張價單售價最低的單位為5樓A室，實用面積199方呎，開放式戶，折實價345.92萬元，折實實呎17383元。項目將於明日起收票及開放示範單位，預計最快下周開售。

翻查資料，對上售價最低的新盤，屬去年底推出的旺角雋薈，實用152方呎開放式戶折實價338.8萬元。同區本月開價的鴨寮街喜．揚，首批32伙折實均呎20474元，佳悅較之低約5%。該盤183方呎開放式連平台戶，折實價392萬元。

尹德輝表示，佳悅為宏達旗下區內第二個住宅項目，亦是與佳寧娜首個合作項目，他相信，項目用料、質素都可追及大型發展商級數。對於首批價錢低開，他強調集團非認為樓市轉向及感悲觀，而是實行「貨如輪轉 」、「薄利多銷」的策略，以便吸引市場注目。