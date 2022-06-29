文章日期：2022年6月29日 19:07
永倫集團持有大部分業權的油麻地商住舊樓，向土地審裁處申請強拍，物業估值約11.54億元。據土審文件顯示，申請強拍的地點位於油麻地彌敦道317至321號金漢大廈，鄰近港鐵油麻地站，地盤面積7,726方呎，現為一幢商住大廈，1959年落成，樓齡約63年，預計可重建商廈，以地積比率12倍計，重建後總樓面可達約9.27萬方呎。
其他報道
內房基金凱龍瑞等8268萬收購嘉蘭圍舊樓
冠華許氏家族2.6億購元朗全幢工廈
飛揚伙中原推「抗加息」存款與供款掛鈎計劃
星凱‧堤岸沽2伙吸金逾3282萬 兩房平台戶呎售2.4萬
凱柏峰逾八成入票人士為年輕客
兩中大內地生1.65萬租嘉熙3房 預付一年租涉近20萬
豐連1房510萬沽 原業主3年帳賺1.2倍
樂風伙星基金申鴨脷洲舊樓強拍 估值逾1.45億
凱柏峰I六日收6200票 超額認購25倍
佳悅折實346萬起 今年最平入場新盤
利嘉閣黃詠欣籲供樓人士作加息部署
深水埗佳悅1房示位 空間感不俗
傳中小型銀行上調H按封頂息率 星之谷莊錦輝：料大型銀行不會跟隨
傳銀行上調H按鎖息上限 經絡曹德明：可視為銀行加P前奏
凱柏峰開售前 晉海兩房呎售1.65萬
首置客1060萬購Monterey2房半戶 低市價3%
王嘉爾天璽3房叫租低過2019年