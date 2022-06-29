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永倫油麻地舊樓申強拍 估值11.54億

永倫集團持有大部分業權的油麻地商住舊樓，向土地審裁處申請強拍，物業估值約11.54億元。據土審文件顯示，申請強拍的地點位於油麻地彌敦道317至321號金漢大廈，鄰近港鐵油麻地站，地盤面積7,726方呎，現為一幢商住大廈，1959年落成，樓齡約63年，預計可重建商廈，以地積比率12倍計，重建後總樓面可達約9.27萬方呎。

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