文章日期：2022年6月29日 19:58
正當新地（0016）部署短期推售屯門兆康NOVO LAND之際，旗下大埔白石角Silicon Hill 1期再沽1伙，令項目於不足一個月內累售562伙，佔全盤576伙近98%，套現金額逾45億元。
成交紀錄冊顯示，Silicon Hill 1期最新售出翠景閣第2座12樓A1室，實用面積830方呎，連262方呎平台及464方呎天台，採4房套房連儲物室間隔，以1975萬元招標售出，實呎23,795元。
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