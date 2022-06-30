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港鐵東涌配電站補價下調25% 每呎3776元與百勝角項目相若

去年11月曾流標的港鐵（0066）東涌牽引配電站物業發展項目捲土重來；港鐵即日起邀請發展商、財團提交標書，並於7月28日（周四）下午2時截標。 據悉，港鐵今次重推項目，招標條款作大幅修改，其中補地價金額，由去年的47億元、每方樓面補價5,072元，大幅削減25%至35.48億元，至每方呎樓面補價約3,776元。

參考今年3月推出招標、位於港鐵寶琳站的將軍澳百勝角通風樓項目，每方呎樓面補地3,789元，即每呎補價相若。

分紅方面，港鐵去年要求入標發展商，就分紅比例向港鐵提出建議，比例不得少於15%；另發展商亦須額外出價競投，金額須不少於2.5億元。而是次再招標，港鐵只要求固定1億元的誠意金，分紅比例由發展商提出。

上述項目項目位於東涌市地段第 50 號之地段，位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面上限為939,568方呎，料提供約1,400至1,800伙。 

港鐵日前收到31份發展意向書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐等。綜合市場資訊，連同補地價金額，項目估值約32.9億至55.4億元，每方呎樓面地價約3,500至5,900元。

 

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