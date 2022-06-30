不過，若以按周計，四大指數均錄升幅。具體反映6月次周市況的中原城市領先指數CCL，最新報181.35點，按周升1.13%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.42點，按周升1.37%；CCL(中小型單位)報180.62點，按周升1.2%。至於反映豪宅樓價的CCL(大型單位)則報185.02點，按周升0.76%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，預期短期內CCL於178點到180點窄幅爭持，CCL Mass於180點到182點爭持，CCL(中小型單位)於178點到180點爭持。分區方面，新界區樓價本周一升一跌，新界東CCL Mass報188.96點，創67周新低，按周跌0.51%，連跌2周共2.30%；新界西CCL Mass報169.71點，按周升1.35%，結束2周連跌；港島CCL Mass報184.97點，按周升1.29%，結束3周連跌；九龍CCL Mass報178.20點，按周升2.39%，結束2周連跌。