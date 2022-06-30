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二手樓價指數上半年累跌1.74% 分析料樓價反覆回軟

經歷第五波疫情，本港樓價上半年出現調整，最新公布的中原城市領先指數CCL，八大指數上半年全部錄得跌幅，以正式買賣合約日期計，2022年上半年CCL跌1.74%，CCL Mass跌2.07%，CCL(中小型單位)跌1.94%，CCL(大型單位)跌0.75%；豪宅樓價指數跌幅相對較少，顯示抗跌力強。四區方面，新界東CCL Mass跌幅最大，上半年累跌6.42%。新界西CCL Mass跌1.36%，港島CCL Mass跌1.97%，九龍CCL Mass跌0.4%。

不過，若以按周計，四大指數均錄升幅。具體反映6月次周市況的中原城市領先指數CCL，最新報181.35點，按周升1.13%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.42點，按周升1.37%；CCL(中小型單位)報180.62點，按周升1.2%。至於反映豪宅樓價的CCL(大型單位)則報185.02點，按周升0.76%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，預期短期內CCL於178點到180點窄幅爭持，CCL Mass於180點到182點爭持，CCL(中小型單位)於178點到180點爭持。分區方面，新界區樓價本周一升一跌，新界東CCL Mass報188.96點，創67周新低，按周跌0.51%，連跌2周共2.30%；新界西CCL Mass報169.71點，按周升1.35%，結束2周連跌；港島CCL Mass報184.97點，按周升1.29%，結束3周連跌；九龍CCL Mass報178.20點，按周升2.39%，結束2周連跌。

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