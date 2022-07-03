新地代理執行董事馮秀炎表示，香港回歸25周年是一個值得紀念的日子，上述新地15商場特別推出慶祝活動，當中包括舉辦一起走過25年的日子圖片珍藏展，與大家一同回顧25年來香港動人時刻，受惠於七一回歸各項宣傳活動刺激，雖然風球「暹芭」令8號風球懸掛近一天，但市民仍於打風前後紛紛為假日找室內節目，總結7月1日至7月3日(七一回歸連周末3天) ，上述新地15商場生意及人流分別按月微升5%，當中餐飲、時裝配飾及娛樂行業較受惠，主因是部份餐廳在8號風球時仍維持營業，而年輕家庭趁假日天氣回穩時繼續與親友外出飯聚，隨著接種疫苗市民增加，周五、周日仍可多做1至2輪枱，3天生意按月升逾5%至10%不等。此外，受惠多齣熱門電影上畫，假期前已出現排隊預購、甚至全院爆滿等盛況，待8號風球過後，不少市民趁機到戲院及商場繼續消遣。