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新地15商場七一連周末長假人流及生意按月升5%

受惠於七一連周末3天假期，市面消費氣氛保持熱鬧，雖然颱風襲港，但不少市民仍趁長周末外出消費，尤其是8號風球懸掛前後，把握機會轉向室內活動，令周五及周日商場人流大增。新地（0016）指，旗下其中15商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及新都廣場等以特色主題裝置兼互動體驗、慶祝回歸的展覽及音樂表演，還有多重消費優惠獎賞，成功帶動商場氣氛，維持商場人流及生意，七一連周末3日長假商場人流及生意按月分別微升5%。

 

新地代理執行董事馮秀炎表示，香港回歸25周年是一個值得紀念的日子，上述新地15商場特別推出慶祝活動，當中包括舉辦一起走過25年的日子圖片珍藏展，與大家一同回顧25年來香港動人時刻，受惠於七一回歸各項宣傳活動刺激，雖然風球「暹芭」令8號風球懸掛近一天，但市民仍於打風前後紛紛為假日找室內節目，總結7月1日至7月3日(七一回歸連周末3天) ，上述新地15商場生意及人流分別按月微升5%，當中餐飲、時裝配飾及娛樂行業較受惠，主因是部份餐廳在8號風球時仍維持營業，而年輕家庭趁假日天氣回穩時繼續與親友外出飯聚，隨著接種疫苗市民增加，周五、周日仍可多做1至2輪枱，3天生意按月升逾5%至10%不等。此外，受惠多齣熱門電影上畫，假期前已出現排隊預購、甚至全院爆滿等盛況，待8號風球過後，不少市民趁機到戲院及商場繼續消遣。

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