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上月港島甲廈整體空置率9.76% 東鐵線過海段通車帶動灣仔下跌

港鐵（0066）東鐵線通車，當中會展站效應令灣仔甲級商廈空置率見改善；中原(工商舖)最新報告指，5月港島整體指標商廈空置率錄得9.76%，惟灣仔最新商廈空置率則逆市回落，5月錄得12.28%，較4月改善，

中原(工商舖)表示，新政府團隊上場將以振興經濟為大前提，預料商廈空置率會見改善。

根據中原(工商舖)統計，5月港島區整體指標商廈空置率錄約9.76%，按月增0.19個百分點。

至於5大核心商業區，金鐘、灣仔空置情況有改善，當中金鐘上月指標甲級商廈空置率錄約8.41%，按月輕微回落0.07個百分點；灣仔則由4月約12.60%，遞減至最新約12.28%，下跌0.32個百分點。

至於中環、上環、銅鑼灣，空置率均呈升勢，中環由4月約8.19%，升0.45個百分點至最新約8.64%；上環5月指標商廈空置率為10.17%，按月升幅約1.03個百分點；銅鑼灣最新甲級廈空置率亦上升至約8.09%，按月增0.75個百分點。

中原(工商舖)寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，自會展站開通後，加上區內兩幢全新商廈NOVOJAFFE及333 HENNESSY正在市場開售，兩幢商廈先後錄得買賣成交個案，帶動灣仔北指標商廈租務情況。

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