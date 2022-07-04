新特首李家超昨表示希望公屋輪候時間不會再延長，即被一些團體批評過於保守，說實在的，搵地建屋至落成，沒數年時間不可，不是努力增加公屋供應可以即時做到，估計公屋輪候時間在初期續升也是不可避免之事，能在李家超本屆任期前將6.1年的輪候期凍結已是不錯，之後如真的能增加供應，才可能將輪候期縮短。

其實，公屋申請輪候期愈來愈長，除了是供應不足做成，也是因為政府「順應民意」，不斷放寬申請公屋的收入及資產門檻，以至愈來愈多家庭可申請公屋，在供應難增而需求卻不斷增加下，申請至可獲分配公屋的時間便也愈來愈長。

固然，本屆政府除了要努力搵地增建公屋，也應檢視一下申請公屋的機制，是否可減少一些本有能力買或租私樓，而不讓其加入和其他更有需要住公屋人士去攤薄本已不足的公屋資源？

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

陸振球

明報投資及地產版主編