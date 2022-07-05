此外，甲級寫字樓整體空置率上升0.3個百分點至11.9%，至今年6月底，總體甲級商廈空置面積，創新高達980萬方呎；除中環區空置率維持個位數字外，其餘子市場均為雙位數，是自1999年年底後，再一次四個市場達雙位數空置率。

他亦稱，第五波疫情影響寫字樓租賃活動，導致第二季租賃量下跌。預期中資企業將在下半年逐漸回歸，租賃活動有望上升。

另外，商舖市道料受惠於社交距離措施放寬及消費券計劃，4月零售總額按年增長11.7%，5月下降1.7%，反映消費券只有短期刺激性。 世邦魏理仕顧問及交易服務–商舖資深董事溫運強表示，第二季街舖整體空置率為16.5%，按季上升1.3個百分點，其中尖沙嘴和旺角街舖空置率升幅最明顯，兩區各上升2.9個百分點至23.2%、和18.9%。該行預期，下半年空置率將持續上升，預料到2023年底，空置率將上升至14%。期望新政府政策及儘快通關能為市場帶來曙光。

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