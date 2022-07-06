陳亦指，市場存在一定購買力，只要發展商定價貼市，一手新盤買賣登記量將會回升。他預料，下半年一手私宅買賣登記可錄約9000宗，較今年上半年大增九成，平均每月料錄約1500宗。

以地區計，新界區上半年整體一手買賣登記量只錄得2936宗，按半年減少48%；期內買賣登記總額減少43%，只錄331.63億元。九龍區半年累錄138宗一手買賣登記，按半年減少41%；買賣登記總額錄約188.07億元，按半年下降42%。港島區上半年一手買賣登記量錄得261宗，按半年減少73%；期內買賣登記總額亦大減59%，只錄115.04億元。過去半年累錄買賣登記宗數最多的新盤，依次為元朗錦上路站柏瓏I及柏瓏II、元朗THE YOHO HUB B期、啟德MONACO MARINE及大埔白石角SILICON HILL 1期，分別為1362宗、438宗、294宗和276宗。

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