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一手私宅上半年價量齊跌 買賣登記不足5000宗一手例後新低 

受第五波疫情影響，新盤銷售近乎停擺。根據土地註冊處最新數據顯示，上半年本港累錄4735宗一手私宅買賣登記，較去年下半年的9277宗減少49%，較去年同期跌42%，為自2013年上半年一手新例後的18個「半年度」新低。期內物業登記總值則為16個「半年度」最少，只錄得634.74億元，較去年下半年1189.92億元下降47%。上半年平均每宗一手私宅售價約1340.53萬元，較去年下半年上升4.5%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，下半年發展商將積極推盤以便追回進度。

陳亦指，市場存在一定購買力，只要發展商定價貼市，一手新盤買賣登記量將會回升。他預料，下半年一手私宅買賣登記可錄約9000宗，較今年上半年大增九成，平均每月料錄約1500宗。

以地區計，新界區上半年整體一手買賣登記量只錄得2936宗，按半年減少48%；期內買賣登記總額減少43%，只錄331.63億元。九龍區半年累錄138宗一手買賣登記，按半年減少41%；買賣登記總額錄約188.07億元，按半年下降42%。港島區上半年一手買賣登記量錄得261宗，按半年減少73%；期內買賣登記總額亦大減59%，只錄115.04億元。過去半年累錄買賣登記宗數最多的新盤，依次為元朗錦上路站柏瓏I及柏瓏II、元朗THE YOHO HUB B期、啟德MONACO MARINE及大埔白石角SILICON HILL 1期，分別為1362宗、438宗、294宗和276宗。

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