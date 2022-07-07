政府換屆前夕，地政總署上月連環批出7份預售樓花同意書，合共涉及4611個單位，以單位數目計，為2018年11月錄得4757伙後的3年半新高，按月大增逾1倍，而隨著上月批出預售樓花單位數目增加，總計今年上半年，地政總署共批出22份預售文件，涉及10716伙，比去年下半年多出近15%，並為2018年下半年後的半年度新高。隨著多份樓花紙批出，至6月底待批預售單位數目降至20688伙，為近半年最少。
上月批出預售之樓盤，以會德豐等合作發展的啟德跑道區承豐道23號1、2期最為矚目，兩期項目分別提供648伙及571伙，同樣預計明年8月底落成，兩期合共涉及1219個單位。其餘獲批預售樓花盤，還包括正在發售、由信置（0083）等合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰1至3期，分別提供592、644及644伙，共涉1880個單位，分別於2024年11月至2025年1月期間落成。
至於新地（0016）方面，除最快下周公布價單的屯門NOVO LAND 1A期(涉824伙、預計明年6月落成)外，大埔白石角Silicon Hill 2B期(即第3期)亦批出預售，今期可提供688個單位，預計2024年10月落成。
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