本地疫情緩和，市場租賃活動回升。戴德梁行發表報告指，第二季甲級寫字樓整體租金按季下降0.8%，較上一季 0.9%減少0.1%，上半年累跌1.7%。該行又預料，全年跌幅約2至3%，以分區計，次季以港島東及九龍西的租金跌幅較大，分別按季下降1.6%及2%。
戴德梁行董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝指，下半年非核心區將有多個大型項目相繼落成，總樓面達250萬方呎，醫療和美容業對寫字樓需求上升，因而錄得不少新租賃成交，佔次季新租賃樓面面積約5.2%。
另外，該行又指，次季零售市道受疫情影響下仍然疲弱，1至5月份本地零售業總銷售貨額按年同比下跌 2.9%，以服裝及配飾和珠寶及鐘錶的跌幅最大，只有藥品及超市等生活必需品有升幅。不過，各主要商業區的商舖空置率錄得改善，如銅鑼灣區重回去年底水平至7.9%，旺角區則由去季16.4%下降至 12.7%。該行亦預計，在新一輪消費券的刺激下，下半年商舖租賃活動將較上半年活躍，而餐飲業亦受消費券和食肆放寬措施影響，預料個別地區租金有機會回升3%至5%，而零售及餐飲業舖租於下半年將升1%至 5%。
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