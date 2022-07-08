上述彌敦道182號物業，位於尖沙嘴警署對面，全數13層，地下至1樓為店舖，2至13樓則為酒店用途，總樓面面積約2.2萬方呎；若果以Koalabeds Limited承租之租金計，首年呎租約19元，期後兩年呎租亦僅24元。

資料顯示，鄧成波家族旗下永泰成有限公司，在2019年1月簽訂為期5年的租約，月租為115萬元，供旗下陞域集團營運「簡悅酒店」，租約期原本至2024年1月底。

不過，在2020年8月，石鑑輝家族入稟，指鄧成波家族拖欠租金，連同利息合計涉及逾1200萬元；至2022年1月，石鑑輝家族入稟高等法院，指基於鄧氏違反租約，石氏在2020年8月透過律師去信，要求鄧氏還款及交還物業，及至同年10月8日，鄧氏才交出物業，其後雙方就部分差餉及租金費用達成和解協議，惟基於鄧氏遲交還物業，故追討該租金利潤連差餉及賠償等，合共約152萬元。