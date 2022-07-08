美國持續加息，樓價走勢反覆回軟。CCL結束早前5周於180點到182點徘徊，相信短期將回軟至178點到180點之間窄幅爭持。

近6周，四大整體指數升跌走勢一致，出現4次齊跌，2次齊升。CCL累跌0.51%，CCL Mass累跌0.33%，CCL(中小型單位)累跌0.41%，CCL(大型單位)累跌1.03%。

本周四區樓價二升二跌，走勢各自反覆。新界東CCL Mass報189.06點，按周升0.05%，結束2周連跌；新界西CCL Mass報170.63點，按周升0.54%，連升2周共1.89%。

市區方面，港島CCL Mass報183.86點，按周跌0.60%；九龍CCL Mass報175.44點，按周跌1.55%。

近6周計，港島CCL Mass累跌0.56%，九龍CCL Mass累升0.57%，新界東CCL Mass累跌3.66%，新界西CCL Mass累升1.04%。

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