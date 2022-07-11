研究團隊由都大人文社會科學院院長鄺志良教授帶領，並於今日發布研究結果。數據顯示，資助房屋和私人市場房屋價格走勢都一直攀升，而資助房屋的價格升幅比私人市場更為顯著。然而，團隊是次分析了居屋第二市場自2020年1月至2022年5月的成交及價格變化，發現自2020年疫情開始起資助房屋的價格走勢轉弱，下跌幅度近一成，相反同期私樓價格上升約0.5至2.7%。

該研究團隊分析明顯的價格差異主要有三個原因，一是過往十年的居屋升幅較大，變相令實際折讓減少，適逢整體樓市走勢放緩，流動性較低的居屋第二市場吸引力減少；二是近年一手新居屋的折扣率高，令居屋第二市場價格相對昂貴。同時，一手新居屋供應量上升令綠表和白表人士對居屋第二市場持觀望態度；三是經濟環境因素影響。據政府統計處資料顯示，疫情對個別行業，如建造業、零售業及製造業等，以及基層及中層家庭收入影響較大，減低居屋第二市場潛在買家的入市意欲。

研究團隊認為，居屋第二市場的價格調整反映市場供求結果，建議無需過份規管。此外，政府長遠為業主提供更多按揭的選擇，將有利於活化居屋市場的成交及其穩定發展。

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