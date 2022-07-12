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上半年三大辣稅僅涉1812宗 稅款近37億兩者見有紀錄新低

第五波疫情影響下，今年上半年樓市交投萎縮，連帶辣稅成交亦大減。綜合稅務局公布資料，今年首6個月三大辣稅（包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD）合共有1812宗相關成交，比去年下半年的2650宗減少近32%，涉及近36.68億元稅款，按半年度減少近52%，兩項數字均為2013年下半年有紀錄以來新低。

三大辣稅中，上半年有126宗額印成交，較去年下半年少近33%，涉及8502萬元稅款，近24%，兩項數字均為2011年有紀錄以來最少。單計住宅部份的雙倍印花稅成交則有1256宗，涉及近25.2億元稅款，按半年度分別減少近34%及近52%，兩個數字同為2020年上半年、即近兩年最少。至於買家印花稅方面，上半年就有425宗相關成交，較去年下半年的562宗少逾24%，涉及稅款為10.63億元，按半年計減少逾52%，宗數為2020年下半年後最少，稅款則為2020年上半年後新低。

若單計6月份，三大辣稅成交合共涉及281宗，較5月的315宗，下跌近11%，涉及稅款約5.45億元，按月亦減少約33%，其中額印成交只有12宗，按月減少25%之餘，亦為2011年12月後最少，涉及稅款約530萬元，按月減少約44%，為2012年2月後新低。

上月份雙倍印花稅成交有207宗(期內沒有非住宅雙倍印花稅個案)，所涉稅款均為3.78億元，對比5月份的264宗(包括263宗住宅及1宗非住宅)及6.589億元，按月減少近22%及近43%，另6月份買家印花稅成交有62宗，按月增加約77%，稅款由5月約1.449億元，增加約11%至約1.614億元。

 

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