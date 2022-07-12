原由恒大（3333）發展、現由Twin City Holdings Limited 持有的長沙灣睿峰(原名恒大．睿峰)，其按揭事宜備受關注，Twin City指，項目今年5月展開交樓程序，已售的223個單位中，至今已有185伙、超過8 成已售單位已完成交樓程序，而21位買家無法聯絡或沒有申請發展商按揭計劃或沒有發展商按揭或已表明不會完成交易的意向之單位，在秉持合約精神及尊重法律的原則下，該公司已行使買賣合約下的權利中止有關交易並向有關買方發信中止通知書，相關單位已於同日暫停銷售，以便公司日後再作計劃。
Twin City又指，該公司將沒收21個單位的臨時訂金金額，每單位介乎28.11萬至60.69萬元不等，總數則為883.3萬元。該公司又指，另有13位買的按揭申請，按揭公司正在努力跟進中及協助該等買家提交更多補充資料及完成交易。
另方面，項目最初推出時，恒大當年透過子公司創盈財務有限公司為買家提供最高九成按揭貸款，在2021年11月，項目控權公司的權益轉換完成後，Twin City亦立即聯絡創盈，跟進相關按揭申請事宜，2022年3月，Twin City就為買家提供另一個按揭計劃選擇，由香港金融資本集團有限公司承做成交金額80%的第一按掲，其後有個別買家要求下，公司提供與創盈當時表明會提供的按揭貸款條款相若之新按揭貸款計劃方案，此九成按揭貸款計劃，買家可申請最高達成交金額90%之新按揭安排，由香港金融資本集團有限公司承做成交金額80%的第一按揭及由 Priority Solution Limited 承做成交金額 10%的第二按揭。
截至7月8日，已有86位買家申請八成按揭貸款計劃或九成按揭貸款計劃，當中76位已獲批核，審批率88%。
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