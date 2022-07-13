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九發展商成立公司打造啟德綜合項目Park Peninsula

為配合起動九龍東的發展，9間在啟德跑道區持有發展項目的，成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，在跑道上的土地打造香港全新綜合多元化地段Park Peninsula，致力推動可持續的綠色及休閒娛樂生活體驗，涉約484萬方呎的綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，面積堪稱全港第一，較維多利亞公園大2.3倍。

Park Peninsula鄰近約2.4公里長的啟德河，同時連接約11公里長的海濱長廊及約13公里長的行人及單車共融通道，串連觀塘避風塘及鄰近地區。項目內設有環保連接系統，政府擬建設自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，將連接觀塘及九龍灣兩個地區，並提供一系列的巴士及專線小巴等設施。跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡與啟德，提供便捷、快速及直接的運輸服務。

資料顯示，「啟德跑道區私人發展有限公司」由9間地產發展公司組成，包括華懋集團、中海外（0688）、帝國集團、遠展（0035）、恒地（0012）、嘉華國際（0173）、新世界（0017）、新地（0016）及會德豐。另在跑道區亦持有項目的發展商，包括長實（1113）、華潤置地（1109）及保利置業（0119）則未有參與。

 

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