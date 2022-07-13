工廈物業過去兩年表現跑贏大市，吸引投資者入市。資料顯示，九龍灣美羅中心2期低層20室，面積約640方呎，上月底以563.8萬元易手，呎價8809元，買家為湯顯明（TONG HIN MING TIMOTHY），與前廉政專員名字相同，料為同一人。