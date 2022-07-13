文章日期：2022年7月13日 19:33
工廈物業過去兩年表現跑贏大市，吸引投資者入市。資料顯示，九龍灣美羅中心2期低層20室，面積約640方呎，上月底以563.8萬元易手，呎價8809元，買家為湯顯明（TONG HIN MING TIMOTHY），與前廉政專員名字相同，料為同一人。
原業主2018年以518萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約45.8萬元，物業升值約8.8%。
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