梁志堅稱，公司成立其中一大目的，是與政府就該區交通配套進行磋商。他強調，政府當年賣地時，該區正擬建單軌鐵路接通九龍灣等地區，惟及後擱置，發展商在推盤前需安排好交通問題，故過去數月，公司已跟政府不同部門溝通，多個發展商將會在跑道區一帶提供穿梭巴士，主要前往港鐵啟德站及宋皇臺站。對於區內仍有部分發展商未有參與，梁表示：「唔係唔參與，仲傾緊」。

新公司與政府透過公私營協作發展

資料顯示，啟德跑道區私人發展有限公司於去年11月註冊成立，董事包括區內多個發展商高層，該公司昨日指，公司由9間在區內持有發展項目的地產發展公司組成，包括華懋集團、中海外（0688）、帝國集團、遠展（0035）、恒地（0012）、嘉華國際（0173）、新世界（0017）、新地（0016）及會德豐。不過，在跑道區持有項目的長實（1113）、華潤置地（1109）及保利置業（0119），則暫時未有參與。

據啟德跑道區私人發展有限公司公布，Park Peninsula涉約484萬方呎的綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，面積較維多利亞公園大2.3倍，項目內設有環保連接系統，擬建設自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，並提供一系列巴士及專線小巴等，跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡與啟德。